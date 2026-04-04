Doktoru ‘Amerika merkezli yatırım şirketi’ yalanıyla 11 milyon lira dolandırdılar

Giriş Tarihi: 4.04.2026 16:15

Konya’da bir doktoru ‘Amerika merkezli yatırım şirketi' yalanıyla 11,5 milyon lira dolandıran sahte yatırım şebekesine yönelik 9 ilde operasyon düzenlendi. Şebekenin hesaplarında 28,6 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, gözaltına alınan 24 şüpheliden 21’i kişi tutuklandı.

Konya'da görev yapan bir doktor, internette dolaşırken karşısına çıkan 'Amerika merkezli yatırım şirketi' ilanını görüp, şüphelilerle iletişime geçti. Doktor, şebeke üyelerinin yönlendirmesiyle 10 Temmuz 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 21 ayrı işlem gerçekleştirerek toplam 11 milyon 67 bin 500 TL'yi şüphelilere ait paravan şirket ve şahıs hesaplarına gönderdi. Şüphelilere bir daha ulaşamayan doktor, dolandırıldığını fark edip, suç duyurusunda bulundu.

DOLANDIRICILIK AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalarını derinleştirdikçe internet üzerinden kurulan sahte yatırım tuzağı ile dev bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde şebekenin kullandığı finansal ağ deşifre edildi. Şüphelilere ait hesaplarda toplam 28 milyar 685 milyon 346 bin 316 TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Gaziantep, Malatya ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 16 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha öncede 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

