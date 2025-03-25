Doktoru darbeden 2 şahıs, adli kontrolle serbest

Kırıkkale'de Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi önünde bankta oturduğu sırada, E.K. (28) ve O.İ. (29) tarafından darbedilen Dr. Yakup Çelik'i yaralayan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Ovacık Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Dr. Yakup Çelik, mesai saatleri içinde merkez önündeki bir bankta oturduğu sırada E.K. ve O.İ. isimli şahısların saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çelik'in yüz bölgesinde ciddi yaralar ve kırıklar tespit edildi. Saldırganlar, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganlar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.