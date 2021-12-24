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Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:26

Doktorun burnunu kıran zanlı konuştu: Tartıştık, darbetmedim

Doktorun burnunu kıran zanlı konuştu: Tartıştık, darbetmedim

Bolu’da gittiği hastanede Dr. Emre Bilgin'e saldırıp burnunu kırdığı gerekçesiyle tutuklanan Yunus Emre Demir (24) ifadesinde, "Hastaneye randevu saatinde gittik. Ancak, doktorun bize ‘Öğleden sonra gelmeniz lazım’ demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darbetmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Yunus Emre Demir, dün dini nikahlı eşini göz muayenesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Demir, iddiaya göre sıra beklemek istemediği için Dr. Emre Bilgin'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir, Dr. Bilgin'e yumruk attı.

Dr. Bilgin'in burnu kırıldı. Gözaltına alınan Yunus Emre Demir, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Emre Demir'in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

Demir ifadesinde, "Randevu aldığımız saatte hastaneye gittik. Hastanede sıra bize gelmeyince, ne zaman bizi alacaklarını sorduk. Görevliler bize öğleden sonra gelmemizi söyledi. Doktorun bize 'Öğleden sonra gelmeniz lazım' demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darbetmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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Doktorun burnunu kıran zanlı konuştu: Tartıştık, darbetmedim
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