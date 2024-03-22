Dökülen Süt Dişinin Yerine Yenisi Ne Zaman Gelir? Düşen Süt Dişin Yerine Kalıcı Diş Ne Kadar Sürede Çıkar?

Kalıcı dişler, süt dişlerin altında bulunur ve çıkmaları için üsttekilerin dökülmesi gerekir. Bu doğal bir süreçtir ve dökülmenin meydana geldiği süre zarfında bazı durumlar yaşanır. Sırasıyla, diş etlerinde hassasiyetin ve şişliğin oluşması, süt dişlerinin sallanması, düşmesi ve yeni dişin görünmeye başlaması şeklinde gerçekleşir. Dökülen süt dişinin yerine yenisi ne zaman gelir ve kalıcı diş ne kadar sürede çıkar merak edilen bir diğer noktadır.

Dökülen Süt Dişinin Yerine Yenisi Ne Zaman Gelir?

Diş değişimi süreci, çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir ve bazıları rahat atlatırken bazıları için biraz daha sıkıntılı olabilir. Diş etlerinde görülen ağrı, şişlik ve kaşıntı en önemli belirtilerdir. Kalıcı dişlerin büyümesi ve gelişmesi ile birlikte üstte bulunan süt dişleri sallanmaya başlar. İlk olarak, kökleri zayıflar, gevşer ve en sonunda alttan gelen baskıya dayanamayarak düşerler. Süt dişini tutan dokuların hepsi yok olur ve yerine kalıcı diş gelmeye başlar. Süt dişlerinin dökülmesi, genel olarak 6 ile 12 yaş arasında yaşanır. Ancak her çocukta aynı zaman aralığında gerçekleşmeyeceği unutulmamalıdır. Çünkü bu durum, büyük ölçüde büyüme hızına, genetik faktörlere, diş gelişimine ve ağız yapısına bağlıdır. Bir süt dişi düştükten sonra ortalama olarak birkaç hafta sonra yerine kalıcı diş çıkar. Bazı çocuklarda bu süre birkaç ayı bulabilir, ancak bu endişe edilmemesi gereken normal bir durumdur. Çoğunlukla arka dişler daha geç çıkarken alt ön dişler ise çok daha erken çıkar.

Çocukların Süt Dişleri Neden Erken Düşer?

Süt dişlerinin zamanı geldiğinde dökülmesi normal bir durumdur. Çünkü bu, kalıcı dişlerin çıkması gerektiği için meydana gelen fizyolojik bir olaydır. Fakat bazı durumlarda süt dişleri erkenden dökülebilir. Bunun nedenleri arasında ise şu faktörler bulunur:

-Düşme, çarpma ve darbe gibi dış etkenler nedeniyle süt dişleri dökülebilir.

-Düzenli olarak dişlerin fırçalanmaması, yetersiz veya sağlıksız beslenme ile aşırı şekerli gıda tüketimi süt dişlerinin çürümesine ve kaybına yol açabilir.

-Genetik etkenler ve diş yapısındaki anormallikler nedeniyle de süt dişleri erkenden kaybedilebilir.

-Bazı çocuklarda genel veya diş gelişimi ile ilgili birtakım problemler olabilir. Bu da süt dişlerinin dökülmesine zemin hazırlayabilir.

-Ağız içinde ve diş etlerinde oluşan enfeksiyonlar veya hastalıklar sebebiyle de süt dişleri zamanından önce düşebilir.