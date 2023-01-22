Dolandırıcı avukat suça teşvik etti!

Aydın merkezli 29 ilde jandarmanın düzenlediği devremülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanan 30 şüpheliden biri olan İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar'ın sosyal medyadan uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili yayınladığı skandal videoya SABAH ulaştı. Akar, ilk videosunda şu ifadeleri kullanıyor: "Bugün sizlere 'Türkiye'de uyuşturucu kullanmak suç mudur?' bundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de uyuşturucu kullanmak suç değildir. Fakat uyuşturucu maddeye yer temin etmek suçtur. Uyuşturucu kullanan kişi, uyuşturucu madde ile yakalanırsa yasal işlem başlatılır."Akar'ın bu videosuna tepkiler gelince cevap olarak yaptığı ikinci paylaşımda ise "Kimse sizin kanınıza tutup da bakamaz. Diyelim ki, uyuşturucuyu yuttunuz. Suçüstü hali değil. Polis durdurup sizin kanınıza bakamaz ki. Uyuşturucu madde yuttunuz, çıktınız ama bunu kimse bilmiyor ki. Bu kapının dışından çıktıktan sonra suçüstü yapmadıktan sonra polis alıp da kanınıza bakamaz. Uyuşturucu maddeye yer temin etmek suç. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmak suç" şeklinde konuştuğu görülüyor.Videoyu izleyenler Twitter'da avukat Akar'a tepki göstererek, "Suça teşvik ediyor, resmen suçlulara yakalanmamaları için yol gösteriyor" yorumları yaptı.