Dolandırıcı kendini ihbar edince yaşlı kadın parasını kurtardı

İstanbul Kadıköy'deki evinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki emekli öğretmen Canan A.'nın hayatı geçtiğimiz yıl aralık ayında telefonuna gelen bir arama ile karardı. Kendisini savcı olarak tanıtan kişi, FETÖ'ye yönelik bir operasyon düzenlediklerini, kadına ait hesap ve kimliğin kullanıldığını, bu süreçte parasını güvende tutacaklarını ve daha sonra gerçekleşecek konuşmalar için bir telefon göndereceklerini söyledi. Telefonun Canan A.ya ulaşmasının ardından kâbus dolu günler başladı. Şüpheliler kadının Kadıköy bölgesinde birçok dairesini öğrenince, kadından vekalet alabilmek için baskı uygulamaya başladı. Yaşlı kadın banka hesabından çektiği 117 bin doları (5 milyon) kapısına gelen çete üyesine teslim etti ve buna dair bir imza attırdı.Parayı ele geçiren çete üyeleri arasında anlaşmazlık çıktı ve içlerinden birine söz verdikleri parayı vermediler. Bunun üzerine parasını alamayan şüpheli, "Benim yüzdemi vermediler, dolandırıldım'' diyerek polisi aradı ve çeteye dair bilgiler verdi. Şüpheliler emniyet sorgusunda suçu itiraf etti. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Canan A.'nın evine gitti ve zili çaldı. Yaşlı kadın, kapıdakilerin gerçek polis olduğuna inanmadığını söyleyerek kapıyı açmadı. Komşuların yardımıyla ikna edilen kadın, kapıyı açtı ve yaşadığı kâbus dolu günleri anlattı. Kurtarılan 61 bin 100 dolar C.A.'ya teslim edildi.