Dolandırıcılar akrabana kargola elden alırız tuzağını polis çözdü! 12 Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Ülkemizin çeşitli illerinden elektronik eşyalarını satmak isteyip internet ve sosyal medya üzerinden ilana koyan vatandaşları hedef alan dolandırıcılar akıl almaz bir plan yaptı. İstanbul dışında ilan veren şahısları hedef alan dolandırıcılar, vatandaşlarla alıcı gibi irtibata geçti. Ardından ürünü biz satın alacağız ancak elden teslim almak istiyoruz. Bu sebeple ürününüzü siz İstanbul'da bulunan bir akrabanıza gönderin biz ondan satın alalım dediler.

"AKRABANA KARGOLA ONDAN ALIRIZ"

Ürününü satmak isteyen vatandaşlarda eşyalarını kargo ile İstanbul'da bulunan bir akrabasına gönderdi. Dolandırıcıların planı buraya kadar kusursuz işledi. Bundan sonra ürünü kesin alacağız kargo bilgilerini verin ona göre para ayarlayalım diyerek hem gönderici hem de alıcı bilgilerini ele geçirdiler. Kargo son dağıtıcıya geldiği an ellerindeki bilgilerle daha akrabaya gitmeden teslim aldılar. Bu saatten sonra da ne kargoyu veren ne alacak olan o dolandırıcılara bir daha ulaşamadı.

ELE BAŞLARI TESPİT EDİLDİ

Bu yöntemle mağdur olmuş insanların sayısı artınca Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden kargo firmasına ürünleri teslim almaya gelen kişiler ve ele başları tek tek tespit edildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çete lideri A.G.'nin de aralarında bulunduğu şüphelileri yakalamak için düğmeye basıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda İzmir ve İstanbul'da 12 şüpheli gözaltına alındı.

12 MİLYONLUK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet kurusıkı fişeği ve 2 adet 9.19 mm dolu fişek 14 bin lira para ve yaklaşık 12 milyon lira değerinde suç unsuru olduğu değerlendirilen elektronik eşya telefon, laptop, akıllı saat vb ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6 sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.