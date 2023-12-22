Dolandırıcılar gözlerini “Halka Arz Hisselerine” dikti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşları ağlarına düşürerek dolandıran 5 kişilik şebekeyi takibe aldı. Titizlikle yürütülen çalışmalarını tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 5 kişiyi gözaltına alarak şebekeyi çökertti.
Dolandırıcıların vatandaşları ağlarına nasıl düşürdüğünün detaylarına SABAH ulaştı. Şebeke, para karşılığı anlaştıkları kişiler üzerine paravan şirket ve banka hesapları açtırırken yabancı şahısların kimliklerini kullanarak da GSM hattı çıkartı. Şebeke ayrıca; vatandaşlara gönderilmek üzere internet tabanlı uygulama ile web sitesi hazırlattı.
DOLANDIRICILARIN YENİ TUZAĞI
Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşları telefon ile aramaya başlayan dolandırıcılar, son 1 yılda önemli yatırım aracı olan şirketlerin vatandaşlara açtığı "halka arz hisseleri" üzerinde ikna etmeye çalıştı. Şebeke, halka arz hisselerinin kendilerinin topladığını ve para yatırması durumunda kazançlarının 2-3 katı olacağı aktardı. Ağlarına düşürdükleri vatandaşlara banka hesap numaralarını ve hazırlamış oldukları internet tabanlı uygulamayı link yoluyla telefonlarına gönderdi. Telefona uygulama yüklenmesinin ardından gönderilen üye adı ve şifresi ile birlikte sisteme giriş sağlandı. Uygulamaya giriş yapan kişiler yatırdığı para ile aldığı hisse senedi ile ilgili bilgileri gördü.
UYGULAMA ÜZERİNDEN VURGUN
Şebeke, uygulama üzerinden yatırılan paraları 1 hafta gibi kısa sürede sistem üzerinden 2 katına çıkardı. Kar elde ettiğini düşünen kişiler, sisteme bir miktar daha paralarını yatırdı. Bunun üzerine şebeke, yatırılan paralarda yine kar elde etmiş gibi yükseltme yaparak güven ortamını tamamıyla sağladı. Karlarını çekmek isteyen kişiler, kaçınılmaz manzara ile karşılaşıldı. Dolandırıcılar, sistemsel bir sorun olduğunu kısa bir süre içerisinde tekrar aktif olacağı yalanını söylemelerinin ardından telefon hatları kapatıldı. Şebeke bu yöntemle yüzlerce kişiden milyonluk vurgun gerçekleştirdi.