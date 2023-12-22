Dolandırıcılar gözlerini “Halka Arz Hisselerine” dikti

UYGULAMA ÜZERİNDEN VURGUN

Şebeke, uygulama üzerinden yatırılan paraları 1 hafta gibi kısa sürede sistem üzerinden 2 katına çıkardı. Kar elde ettiğini düşünen kişiler, sisteme bir miktar daha paralarını yatırdı. Bunun üzerine şebeke, yatırılan paralarda yine kar elde etmiş gibi yükseltme yaparak güven ortamını tamamıyla sağladı. Karlarını çekmek isteyen kişiler, kaçınılmaz manzara ile karşılaşıldı. Dolandırıcılar, sistemsel bir sorun olduğunu kısa bir süre içerisinde tekrar aktif olacağı yalanını söylemelerinin ardından telefon hatları kapatıldı. Şebeke bu yöntemle yüzlerce kişiden milyonluk vurgun gerçekleştirdi.