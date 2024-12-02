Dolandırıcılar hem babayı hem kızını kandırdı: Evdeki altınları bozdurup parayı dolandırıcıya gönderdiler

Bahçelievler'de 25 Kasım günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 49 yaşındaki Z.G.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ardında da Z.G.'ye hakkınızda bir örgüt soruşturması açılmış. Biz bunun sizinle alakalı olmadığını biliyoruz ama örgüte operasyon yapacağız. O sırada evinizdeki değerli eşyaların güvende olması lazım para var ise bize gönderin" dedi. Z.G. evde nakit para yok altınlar var deyince sözde polis onları nakite çevirin parayı göndereceğim İban adresine atın dedi.

ALTINLARI BOZDURUP İBANA ATTI

Bunun üzerine Z.G. kızına altınları teslim etti. Kuyumcuda tüm altınları nakit paraya çeviren kızı A.G. yaklaşık 710 bin lirayı gönderilen İban adresine aktardı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldular.

İZMİR'DEKİ KONUDA AYNI HESABA GİTMİŞ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde şüpheli Engin Ö. Ve Serhat K.'nın kimliğini tespit etti. Şüphelilerden Serhat K.'nın İzmir'de meydana gelen bankadan arıyoruz diye 200 bin lirasını kaptıran kişinin transfer yaptığı iban'ında sahibi olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.