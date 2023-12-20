Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılar kargocu kılığına girmiş! Eşinden hediye paketi geldi sandı, 370 bin liralık senedi imzaladı
Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:48

Dolandırıcılar kargocu kılığına girmiş! Eşinden hediye paketi geldi sandı, 370 bin liralık senedi imzaladı

Ankara’da kargocu kılığına giren dolandırıcılar, bir araç firmasından eşi adına hediye paketi getirdiklerini söyleyerek teslimine dair kargo teslim tutanağı görüntüsü verilerek evrakın altına pencere metodu ile 370 bin liralık senet yerleştirilerek imzalatmalarının ardından 1 ay sonra senedi icraya verdileri belirlendi. Ankara polisinin çalışması sonucunda yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Dolandırıcılar kargocu kılığına girmiş! Eşinden hediye paketi geldi sandı, 370 bin liralık senedi imzaladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu açılan soruşturma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HEDİYE PAKETİ SÜSÜ VERDİLER

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda şüphelilerin; olay günü hedeflerine aldıkları mağdurun ikametine kargocu kılığında geldikleri, kapıyı açan kişiye kendilerini bir kargo firmasının çalışanı olarak tanıttıkları ve bir araç firmasından eşi adına hediye paketi getirdiklerini söyledikleri belirlendi.

PENCERE YÖNTEMİYLE SENET İMZALATTILAR

Hediye paketinin teslimine dair kargo teslim tutanağı görüntüsü verilerek evrak imzalattıkları, imzalattıkları evrakın altına pencere metodu ile imza bloku açarak senet yerleştirdikleri, bu şekilde hile ile imzası alınan kişiler adına 370 bin Türk lirası tutarlı senet düzenledikleri ve senedi ise olaydan bir ay sonra icraya verdikleri ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevkedilen 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcılar kargocu kılığına girmiş! Eşinden hediye paketi geldi sandı, 370 bin liralık senedi imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA