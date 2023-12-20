Dolandırıcılar kargocu kılığına girmiş! Eşinden hediye paketi geldi sandı, 370 bin liralık senedi imzaladı

PENCERE YÖNTEMİYLE SENET İMZALATTILAR

Hediye paketinin teslimine dair kargo teslim tutanağı görüntüsü verilerek evrak imzalattıkları, imzalattıkları evrakın altına pencere metodu ile imza bloku açarak senet yerleştirdikleri, bu şekilde hile ile imzası alınan kişiler adına 370 bin Türk lirası tutarlı senet düzenledikleri ve senedi ise olaydan bir ay sonra icraya verdikleri ortaya çıktı.