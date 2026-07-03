Dolandırıcılara 23 ilde eşzamanlı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Adana, İzmir, İstanbul başta olmak üzere 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik son 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, altın, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

KARARLILIK VURGUSU

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.