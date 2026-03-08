Dolandırıcılara suçüstü! 15 milyon liralık vurgun önlendi

Ankara'da yaşanan dolandırıcılık olayında, şüphelilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kadını hedef aldığı belirlendi. Şüphelilerin mağduru korku ve panik ortamına sokarak döviz ve ziynet eşyalarını teslim etmesini sağladığı öğrenildi.

HIZLI MÜDAHALEYLE ADRES TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin adresini tespit etti. Yapılan incelemelerde, müştekilerin yaklaşık 15 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını şüpheliye elden teslim ettiği ortaya çıktı. Dolandırıcıların, mağdur kadını kilometrelerce uzakta bulunan kamerasız bir bölgeye götürerek para ve ziynet eşyalarını aldığı tespit edildi.

PUSUYA DÜŞTÜLER

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin mağdurdan aldığı para ve ziynet eşyalarını başka kişilere teslim edeceğini belirledi. Bunun üzerine şüphelinin ikameti çevresinde pusu kuran Asayiş ekipleri, parayı teslim almak için adrese gelen diğer şüphelileri de yakaladı. Operasyon kapsamında ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.