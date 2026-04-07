SON DAKİKA… Sahte nakliye çetesinden akılalmaz vurgun! Sosyal medya grubuna sızıp milyonluk ürün çaldılar

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan mağdurların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda nakliye çetesi deşifre edildi. İddiaya göre uluslararası ve ülke içi ticaret yapan ve nakliyeci arayan firmaların bulunduğu sosyal medya iletişim grubuna sızan dolandırıcılar işlere piyasanın biraz altına fiyatlar vererek aldı. Şüpheliler bir firmaya ait 20 ton Alüminyumu TIR'a yükleyip gideceği yere götürmek üzere yola çıktı. Ama günler geçti TIR karşı tarafa ulaşmayınca mal sahibi şikayetçi oldu.