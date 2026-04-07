Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Sahte nakliye çetesinden akılalmaz vurgun! Sosyal medya grubuna sızıp milyonluk ürün çaldılar
Giriş Tarihi: 7.04.2026 10:41 Son Güncelleme: 7.04.2026 10:47

SON DAKİKA… Sahte nakliye çetesinden akılalmaz vurgun! Sosyal medya grubuna sızıp milyonluk ürün çaldılar

SON DAKİKA… İstanbul’da nakliyecilerin sosyal medyadan iş buldukları gruplara sızan dolandırıcılar akılalmaz bir vurguna imza attı. 20 ton alüminyum, 70 bin dolarlık ketçap ve 32 adet hurda motosikleti çalan dolandırıcılar, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Kendilerini nakliyeci gibi gösterip ürünleri kamyonlara yükleyerek götürdükleri yerlerde daha uygun fiyata piyasaya satmaya çalışan şüphelilerden 14’ü tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA… Sahte nakliye çetesinden akılalmaz vurgun! Sosyal medya grubuna sızıp milyonluk ürün çaldılar
  • ABONE OL

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan mağdurların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda nakliye çetesi deşifre edildi. İddiaya göre uluslararası ve ülke içi ticaret yapan ve nakliyeci arayan firmaların bulunduğu sosyal medya iletişim grubuna sızan dolandırıcılar işlere piyasanın biraz altına fiyatlar vererek aldı. Şüpheliler bir firmaya ait 20 ton Alüminyumu TIR'a yükleyip gideceği yere götürmek üzere yola çıktı. Ama günler geçti TIR karşı tarafa ulaşmayınca mal sahibi şikayetçi oldu.

SAHTE PLAKALI DORSE OYUNU

Dolandırıcılık Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin sahte evraklar ile ikiz plaka düzenledikleri TIR'ları kullanarak ithalat ve ihracat yapan firmaların nakledilmesi gereken ürünleri teslim alarak dolandırıcılık eylemleriyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ürünü kendi bildikleri bir depoya götürdükleri, burada dorse ile çekiciyi değiştirdikleri, üzerine sahte plaka takıp ürünü başka kişilere satmaya çalıştıkları tespit edildi.

20 TON ALÜMİNYUM 32 HURDA MOTOR ÇALMIŞLAR

Bu tespitlerin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği görevlileri ile yapılan müşterek çalışmalarda şüphelilerin eylemleri deşifre edildi. Ara yakalama ile 5 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Bu eylemlerde çalındığı tespit edilen 20 Ton Alüminyum ve 32 adet Hurda Motosiklet ele geçirilerek mal sahiplerin teslim edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların devamında tespiti yapılan 3 şüphelinin halen cezaevinde olduğu belirlendi. Konuyla alakalı yapılan çalışmalarda olaylara karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik 27 Mart günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

AKSARAY DEPODA 3.6 MİLYONLUK KETÇAP BULUNDU

İstanbul - Aksaray - Konya - Bursa - Kocaeli - Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda ;9 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait Aksaray'da bulunan bir depoda çalıntı olduğu değerlendirilen 70 bin dolar değerinde ketçap ele geçirildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu şahıslarda da 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla alakalı olarak toplamda 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş oldu. 6 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Sahte nakliye çetesinden akılalmaz vurgun! Sosyal medya grubuna sızıp milyonluk ürün çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz