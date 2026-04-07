SON DAKİKA… Sahte nakliye çetesinden akılalmaz vurgun! Sosyal medya grubuna sızıp milyonluk ürün çaldılar

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan mağdurların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda nakliye çetesi deşifre edildi. İddiaya göre uluslararası ve ülke içi ticaret yapan ve nakliyeci arayan firmaların bulunduğu sosyal medya iletişim grubuna sızan dolandırıcılar işlere piyasanın biraz altına fiyatlar vererek aldı. Şüpheliler bir firmaya ait 20 ton Alüminyumu TIR'a yükleyip gideceği yere götürmek üzere yola çıktı. Ama günler geçti TIR karşı tarafa ulaşmayınca mal sahibi şikayetçi oldu.
SAHTE PLAKALI DORSE OYUNU
Dolandırıcılık Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin sahte evraklar ile ikiz plaka düzenledikleri TIR'ları kullanarak ithalat ve ihracat yapan firmaların nakledilmesi gereken ürünleri teslim alarak dolandırıcılık eylemleriyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ürünü kendi bildikleri bir depoya götürdükleri, burada dorse ile çekiciyi değiştirdikleri, üzerine sahte plaka takıp ürünü başka kişilere satmaya çalıştıkları tespit edildi.
20 TON ALÜMİNYUM 32 HURDA MOTOR ÇALMIŞLAR
Bu tespitlerin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği görevlileri ile yapılan müşterek çalışmalarda şüphelilerin eylemleri deşifre edildi. Ara yakalama ile 5 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Bu eylemlerde çalındığı tespit edilen 20 Ton Alüminyum ve 32 adet Hurda Motosiklet ele geçirilerek mal sahiplerin teslim edildi.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların devamında tespiti yapılan 3 şüphelinin halen cezaevinde olduğu belirlendi. Konuyla alakalı yapılan çalışmalarda olaylara karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik 27 Mart günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
AKSARAY DEPODA 3.6 MİLYONLUK KETÇAP BULUNDU
İstanbul - Aksaray - Konya - Bursa - Kocaeli - Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda ;9 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait Aksaray'da bulunan bir depoda çalıntı olduğu değerlendirilen 70 bin dolar değerinde ketçap ele geçirildi.