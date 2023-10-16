Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılıkta akıl almaz yöntem... Araç alıp satarken “Sazan Sarmalı’na” dikkat
Giriş Tarihi: 16.10.2023 13:28

Dolandırıcılıkta akıl almaz yöntem... Araç alıp satarken “Sazan Sarmalı’na” dikkat

Dolandırıcılar otomobil piyasasındaki çalkantılı dönemi de fırsata çevirdi. İnternet üzerinden otomobilini satılığa çıkaran ile satın almak isteyeni buluşturan ve bir şekilde parayı kendi hesabına geçiren dolandırıcılar onlarca kişiden milyonluk vurgun yaptı. ‘Sazan Sarmalı’ adı verilen bu yöntemle dolandırılan mağdur sayısı artınca Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları uyardı. Araç alırken de satarken de parayı aracın resmi sahibinin hesabına aktarılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dolandırıcılıkta akıl almaz yöntem... Araç alıp satarken “Sazan Sarmalı’na” dikkat

Son dönemlerde özellikle 2. El otomobil piyasasında çalkantılı dönemi fırsat bilen dolandırıcılar iş başına geçti. İnternet üzerinden aracını satılığa çıkaran A.B.'yi telefonla arayan bir kişi aracı 950 bin liraya almayı kabul etti. A.B.'ye ilanı kaldırmasını söyledi. İddiaya göre A.B. ilanı kaldırdığında telefonla arayan kişi ilanın fotoğraflarını kendi ismiyle tekrar 750 bin liradan satışa koydu. Araç sanki kendi aracıymış gibi ilanı yayınladı. Piyasanın yaklaşık 150 bin ile 200 bin lira altında olan ilanı gören bir başka satıcı da arayıp aracı o fiyata almak istediğini söyledi.

SAZAN SARMALI

Dolandırıcılıkta yeni yöntem de tam bu aşamada başlıyor. Sazan Sarmalı adı verilen yöntemle aracın asıl sahibi ile 950 bin liralık aracı 750 bin liraya almak isteyen kişiyi noter yakınlarında buluşturmak ilk aşamalarından biri. Dolandırıcı A.B.'ye aracı 950 bin liraya alacağını söyleyip onu noter yakınına çağırıyor. Diğer kişiye de aracı 750 bin liraya satacağını söyleyip çağırıyor. İşin püf noktası ise iki tarafa da aracı ben komutanıma, müdürüme ya da bir başka yakınıma alıyorum ya da onun aracını satıyorum diyerek ikna ediyor.

ALICIYLA SATICIYI BULUŞTURDU

Aracı ucuza aldığını düşünen kişi fırsatı kaçırmamak adına 750 bin lirayı hemen verilen İBAN numarasına geçiyor. Diğer kişi de aracı getiriyor ikili kendi arasında 3. Bir kişinin yönlendirmesiyle buluştukları için her şeyi detaylı konuşmadan alım satım işi oldu bittiye geliyor.

UCUZA ARAÇ ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Bu aşamada para aracın asıl sahibinin hesabına geçmeyince işlem yarıda kesiliyor. Olan aracı 750 bin liraya almak için gelip para ödeyen kişiye oluyor. O kişi kendisini A.B.'nin dolandırdığını zannedip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro ekipleri A.B.'nin olayla ilgisinin olmadığını ortaya çıkardı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Paranın da gönderilen İBAN üzerinden, kripto para piyasalarına aktarıldığı tespit edildi. Son zamanlarda bu Sazan Sarmalı, vurgununun arttığı belirtilirken yetkililer araç alım satımında dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

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Dolandırıcılıkta akıl almaz yöntem... Araç alıp satarken “Sazan Sarmalı’na” dikkat
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