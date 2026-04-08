Dolandırıcılıkta yeni tehdit: Ses klonlama

Son dönemde artan yapay zekâ dolandırıcılığı haberlerine yenisi de Rusya'dan eklendi. Türkrus sitesinde yer alan habere göre, 2025 yılında siber dolandırıcılık vakaları azalmasına rağmen verdiği zarar arttı. Yapay zekâ kullanılan dolandırıcılıkların suçlulara sağladığı gelir 4.5 kat yükseldi. Sadece iki tanınmış ismin kullanıldığı yaklaşık 100 deepfake vakası tespit edildi. Uzmanlara göre en tehlikeli yöntem ise ses klonlama. Dolandırıcılar, yöneticilerin ya da yakın kişilerin sesini taklit ederek kurbanlardan acil para transferi talep ediyor. Görüntüden çok daha ucuz, hızlı ve ikna edici olan bu yöntem, insan psikolojisini hedef alıyor. Uzmanlar, bu tür saldırıların teknik sistemleri değil, doğrudan güven duygusunu hedef aldığını belirtiyor.