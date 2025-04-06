Dolandırıcılıktan aranıyordu, polisi görünce 4. kattan atladı

Olay, Maltepe'de bulunan bir iş merkezinde cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik'te dolandırıcılıktan aranan Çetin Akkaya, Maltepe'de bir iş merkezinde kızı ve damadının kiraladığı ofiste saklanmaya başladı. Yaptıkları incelemeler neticesinde Akkaya'nın saklandığı yeri tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için ofise geldi.

YAKALANMAMAK İÇİN ÖLÜME ATLADI

Kapıda polislerin olduğunu fark eden Akkaya, ofisin kapısını kilitleyerek polisin içeri girmesini engelledi. Polisten kaçamayacağını anlayan Akkaya, iş merkezinin 4'üncü katındaki ofisin camından aşağı atladı. Çevredeki vatandaşlar gürültüyü duyarak Akkaya'nın yanına koştu. Polisin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akkaya'nın 60'dan fazla suç kaydının olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.