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Giriş Tarihi: 6.4.2025 17:04 Son Güncelleme: 6.4.2025 18:17

Dolandırıcılıktan aranıyordu, polisi görünce 4. kattan atladı

İstanbul Maltepe’de dolandırıcılıktan aranan ve bir iş merkezinde saklanan Çetin Akkaya, polisin geldiğini görünce 4’üncü kattan aşağıya atladı. Zemine çarparak hayatını kaybeden Akkaya’nın 60’tan fazla suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Dolandırıcılıktan aranıyordu, polisi görünce 4. kattan atladı

Olay, Maltepe'de bulunan bir iş merkezinde cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik'te dolandırıcılıktan aranan Çetin Akkaya, Maltepe'de bir iş merkezinde kızı ve damadının kiraladığı ofiste saklanmaya başladı. Yaptıkları incelemeler neticesinde Akkaya'nın saklandığı yeri tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için ofise geldi.

YAKALANMAMAK İÇİN ÖLÜME ATLADI

Kapıda polislerin olduğunu fark eden Akkaya, ofisin kapısını kilitleyerek polisin içeri girmesini engelledi. Polisten kaçamayacağını anlayan Akkaya, iş merkezinin 4'üncü katındaki ofisin camından aşağı atladı. Çevredeki vatandaşlar gürültüyü duyarak Akkaya'nın yanına koştu. Polisin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akkaya'nın 60'dan fazla suç kaydının olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Dolandırıcılıktan aranıyordu, polisi görünce 4. kattan atladı
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