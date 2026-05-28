Dolandırılmaktan bankacılar kurtardı

Nevşehir
'de eşinin uyarısına rağmen dolandırıcılara inanan Şahin'in, 2 milyon 500 bin TL'si, banka görevlileri ve polisin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. İbrahim Şahin'i telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak sicil ve dosya numarası verdi. Resmi bir operasyon yürüttüklerini öne süren dolandırıcılar, yaklaşık 1,5 saat telefonda tuttukları Şahin üzerinde psikolojik baskı kurdu. Görüşme sırasında banka hesapları, birikimleri ve mal varlığı hakkında bilgi alan dolandırıcılar, "Devlet adına operasyon yürütüyoruz", "Seni takip ediyoruz" diyerek baskı yaptıkları, zaman zaman tehdit ve hakaretlerde bulundukları Şahin'i yönlendirerek bankadaki kiralık kasasında bulunan altınları çıkarttırdı. Bir kuyumcuda altınlarını bozduran Şahin, eşinin "Sakın inanma, dolandırıcı olabilirler" uyarılarına rağmen paniğe kapılarak parayı verilen hesaba göndermeye çalıştı. İnternet bankacılığı üzerinden yapılmak istenen 2 milyon 500 bin TL'lik işlemi şüpheli bulan banka görevlileri durumu polise bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu İbrahim Şahin'i dolandırıldığına ikna etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hesaba aktarılmak istenen paraya bloke konuldu. Yaşadığı olayın ardından büyük korku ve panik yaşadığını söyleyen İbrahim Şahin, eşinin uyarılarını dikkate almadığı için pişman olduğunu ifade etti.