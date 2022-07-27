Dolar ne kadar, kaç TL? Bugün 1 dolar kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? 27 Temmuz 2022 Canlı döviz kuru ile dolar alış satış fiyatları

''Dolar ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu, haftanın üçüncü gününde de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Canlı döviz kuru hareketli günler yaşarken ani iniş ve çıkışlar yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar için takibi zorlaştırıyor. Yeni güne de yükselişle başlayan Dolar/TL kuru nasıl seyrediyor merak ediliyor. Bu noktada ''Dolar ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte 27 Temmuz 2022 Canlı döviz kuru ile dolar alış satış fiyatları ve detaylar…