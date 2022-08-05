Euro ve Dolar üzerinden yatırımlarını oluşturmak isteyenler Euro Dolar fiyatları ne kadar araştırması yapıyor. Milyonların araştırdığı dövizdeki hareketlilik, haftanın ilk işlem gününde araştırmaların odağından düşmüyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 5 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı
Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 17,00'a kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın son gününde 17,97 civarında işlem görüyor.
ALIŞ: 17,9604 TL
SATIŞ: 17,9710 TL
ALIŞ: 18,3203 TL
SATIŞ: 18,3460 TL