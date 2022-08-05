Haberler Yaşam Haberleri Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 5 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı
Giriş Tarihi: 5.8.2022 10:46

Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 5 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı

Yatırımlarını döviz kuru üzerinde Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Sabah saatlerinde 17,97seviyesinde işlem gören Dolar/TL son dakika verilerine göre bu seviyedeki seyrini koruyor. Anlık değişen canlı rakamlar dolasıyla grafik sürekli değişiyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? 5 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı

Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 5 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı

Euro ve Dolar üzerinden yatırımlarını oluşturmak isteyenler Euro Dolar fiyatları ne kadar araştırması yapıyor. Milyonların araştırdığı dövizdeki hareketlilik, haftanın ilk işlem gününde araştırmaların odağından düşmüyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 5 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR? 5 AĞUSTOS 2022

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 17,00'a kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın son gününde 17,97 civarında işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR? 5 AĞUSTOS 2022

ALIŞ: 17,9604 TL

SATIŞ: 17,9710 TL

EURO NE KADAR? 5 AĞUSTOS 2022

ALIŞ: 18,3203 TL

SATIŞ: 18,3460 TL

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Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 5 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı
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