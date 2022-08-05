Euro ve Dolar üzerinden yatırımlarını oluşturmak isteyenler Euro Dolar fiyatları ne kadar araştırması yapıyor. Milyonların araştırdığı dövizdeki hareketlilik, haftanın ilk işlem gününde araştırmaların odağından düşmüyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 5 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı