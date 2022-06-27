Haberler Yaşam Haberleri Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Bugün Dolar ve Euro kuru döviz kuru fiyatları ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 27.6.2022 09:07 Son Güncelleme: 27.6.2022 09:20

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Bugün Dolar ve Euro kuru döviz kuru fiyatları ne kadar, kaç lira?

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Bugün Dolar ve Euro kuru döviz kuru fiyatları ne kadar, kaç lira?

Euro ve Dolar üzerinden yatırımlarını oluşturmak isteyenler Euro Dolar fiyatları ne kadar araştırması yapıyor. Milyonların araştırdığı dövizdeki hareketlilik, haftanın ilk işlem gününde araştırmaların odağından düşmüyor. En son dolar/TL alış fiyatı 16,2963 lira, 16,3098 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Bugün Dolar ve Euro kuru döviz kuru fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte Canlı dolar kuru ve Euro fiyatları

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Sabah saatlerinde 16,30 seviyesinde işlem gören Dolar/TL son dakika verilerine göre bu seviyedeki seyrini koruyor. Anlık değişen canlı rakamlar dolasıyla grafik sürekli değişiyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Bugün Dolar ve Euro kuru döviz kuru fiyatları ne kadar, kaç lira?

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR? (27 HAZİRAN 2022)

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 17,00'a kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın ilk gününde 16,30 civarında işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR? 27 HAZİRAN 2022

ALIŞ: 16,3098 TL

SATIŞ: 16,3098 TL

EURO NE KADAR? 27 HAZİRAN 2022

ALIŞ: 17,1579 TL

SATIŞ: 17,2450 TL

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Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Bugün Dolar ve Euro kuru döviz kuru fiyatları ne kadar, kaç lira?
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