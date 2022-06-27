Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Sabah saatlerinde 16,30 seviyesinde işlem gören Dolar/TL son dakika verilerine göre bu seviyedeki seyrini koruyor. Anlık değişen canlı rakamlar dolasıyla grafik sürekli değişiyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Bugün Dolar ve Euro kuru döviz kuru fiyatları ne kadar, kaç lira?