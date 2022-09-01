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Giriş Tarihi: 1.9.2022 13:48

Dolittle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dolittle filmi bu akşam TV’de!

Yönetmen koltuğunda Stephen Gaghan’ın oturduğu Dolittle filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Fantastik ve komedi türlerindeki filmin konusu ve oyuncuları film severler tarafından merak ediliyor. Peki, Dolittle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Dolittle filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Dolittle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dolittle filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu Hugh Lofting ve Tom Sheppard'ın kaleme aldığı Dolittle filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. 17 Ocak 2020 tarihinde vizyona giren Amerikan yapımı film, kraliçenin hastalığına çare bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan Dr. John Dolittle'ın hikayesini konu ediniyor. Dünya çapında 250 milyon dolar hasılat elde ederek 2020'nin en yüksek hasılat yapan yedinci filmi olan Dolittle filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Dolittle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dolittle filmi ile ilgili tüm merak edilenler…

DOLITTLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dr. John Dolittle, İngiltere'nin en ünlü doktor ve veterineridir. Yıllar önce karısını kaybeden Dolittle, bunun akabinde kendisini malikanesinin duvarları arasına kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen Dolittle, genç kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan dışarı çıkmaya karar verir. Hastalığa çare aramak için efsanevi bir adaya doğru yola koyulan Dolittle'a bu süreçte genç çırağının yanı sıra endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı devekuşu, kutup ayısı ve akıl hocası olan papağan da eşlik eder.

DOLITTLE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Robert Downey Jr.
  • Antonio Banderas
  • Jessie Buckley
  • Jim Broadbent
  • Ralph Ineson
  • Harry Collett
  • Jessie Buckley
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Dolittle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dolittle filmi bu akşam TV’de!
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