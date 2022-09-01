Dolittle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dolittle filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu Hugh Lofting ve Tom Sheppard'ın kaleme aldığı Dolittle filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak. 17 Ocak 2020 tarihinde vizyona giren Amerikan yapımı film, kraliçenin hastalığına çare bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan Dr. John Dolittle'ın hikayesini konu ediniyor. Dünya çapında 250 milyon dolar hasılat elde ederek 2020'nin en yüksek hasılat yapan yedinci filmi olan Dolittle filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Dolittle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dolittle filmi ile ilgili tüm merak edilenler…
Dr. John Dolittle, İngiltere'nin en ünlü doktor ve veterineridir. Yıllar önce karısını kaybeden Dolittle, bunun akabinde kendisini malikanesinin duvarları arasına kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen Dolittle, genç kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan dışarı çıkmaya karar verir. Hastalığa çare aramak için efsanevi bir adaya doğru yola koyulan Dolittle'a bu süreçte genç çırağının yanı sıra endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı devekuşu, kutup ayısı ve akıl hocası olan papağan da eşlik eder.