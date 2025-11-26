Haberler Yaşam Haberleri Dolmabahçe-Levazım Tüneli 7 yıldır bitmedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2018 yılında yapımını başlattığı ve Ekrem İmamoğlu döneminde durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesinin yarım kalması vatandaşları isyan ettirdi. Bitirilmesi halinde bölgedeki 1,5 saatlik trafik çilesini 10 dakikaya düşürecek proje 7 yıldır atıl halde bekliyor. Projenin Levazım kısmındaki malzemelerin dışarda çalınmaya müsait halde bekletilmesi de tepki çekti. Beşiktaş'ta yaşayan Mümin Topcan, "Maç günleri buraya giriş çıkış hiç olmuyor. Neden durduldu bilmiyoruz, bu yeni belediye yönetiminin iş bilmezliğidir" dedi.
