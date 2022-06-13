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Giriş Tarihi: 13.6.2022 10:37 Son Güncelleme: 13.6.2022 10:37

Dolmabahçe Sarayı Nerede? Dolmabahçe Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Dolmabahçe Sarayı Nerede? Dolmabahçe Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Osmanlı Devleti’nin batılılaşma döneminde yapılmış, ihtişamlı mimarisi ve hayranlık uyandıran dekorasyonuyla ilgileri üzerine çeken Dolmabahçe Sarayı, İstanbul gezilerinde ilk uğranılan mekanların başında gelmektedir. Özellikle şehrin yabancılarının merak ettiği konulardan birisi de Dolmabahçe Sarayı’na nasıl gidileceğidir. Dolmabahçe Sarayı nerede? Dolmabahçe Sarayı’na nasıl gidilir? Bu suallerin yanıtlarını ve Dolmabahçe Sarayının konumu ile ilgili detayları sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

İstanbul Boğazı kıyısında enfes bir manzaraya karşı konumlanmış bir alanda yer alan Dolmabahçe Sarayı, hem Osmanlı hem de Fransız Barok mimarisi izlerini bünyesinde barındıran nadide yapılardan biri. İhtişamlı görüntüsünün yanı sıra, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir konuma sahip olması sebebiyle sıklıkla ziyaret edilen Dolmabahçe Sarayı hangi ilçede? Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir? İşte ayrıntılar...

Dolmabahçe Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Dolmabahçe Sarayı İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesi ile Kabataş arasında yer almaktadır. İstanbul Boğazı kıyısında bir konumda olan bu tarihi mekan Beşiktaş ve Kabataş iskelelerine 10 dakikalık bir yürüme mesafesindedir. Taksim Meydanından ise 20 dakikalık bir yürüyüşle Dolmabahçe Sarayı Müzesi'ne ulaşmak mümkün.

Toplu taşıma ile Dolmabahçe Sarayı'na gidileceği vakit, Anadolu Yakasından gelenlerin motor yahut vapurla Beşiktaş ya da Kabataş'a geldikten sonra az bir mesafe yürümeleri yeterli olacaktır. Aynı zamanda 25T Sarıyer -Taksim, 559C Rumelihisarüstü – Taksim, 110 Kadıköy – Taksim, 112 Bostancı – Taksim, DT2 Ortaköy – Taksim hatlarındaki otobüs seferlerini kullanıp, İnönü Stadı otobüs durağında inerek Dolmabahçe Sarayı'na gitmek mümkündür.

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Dolmabahçe Sarayı Nerede? Dolmabahçe Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?
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