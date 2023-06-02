Dolmalık Biber Nasıl Seçilir? İyi Dolmalık Biber Nasıl Anlaşılır?

Dolmalık biber, yaz ayları başta olmak üzere her mevsim tüketilen sebzeler arasındadır. Peki, dolmalık biber nasıl seçilir? İyi dolmalık biber nasıl seçilir ve nasıl anlaşılır incelemesinde bazı kriterler belirlemeniz uygun olacaktır. Bu sebzenin erkek ve dişi ayrımı da merak edilen konular arasındadır. Dolmalık biber dişi erkek ayrımı nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Dolmalık Biber Nasıl Seçilir?

Dolmalık biber, özellikle biber dolması yemeğinin yapımında kullanılan bir sebzedir. Söz konusu sebze, hemen her mevsim marketlerde bulabileceğiniz bir besin kaynağıdır. Dolma biberin en lezzetli şekilde pişirilmesi için doğru mahsulün seçilmesi gerekir. Dolma biber alırken öncelikle biberin alt kısmının düz olmasına dikkat edilir. Şekil bozukluğu olan biberler, tencerede düzgün durmayacak ve içindeki garnitürün düşmesine neden olacaktır.

Dolmalık Biber Dişi Erkek Ayrımı Nasıl Yapılır?

Dolmalık biber seçiminde göz önünde bulundurulması gereken hususlardan biri de biberin erkek ve dişi olarak ayrımıdır. Dolma biber pişerken bazı dolmalar çiğ kalabilir. Bunun yanında dolmalık biberlerde kabuğu kalın ve kart olanları da görebilirsiniz. Söz konusu durum sizden kaynaklı değil, biberin cinsi ile ilgilidir.

Biberin erkek ya da dişi olduğunu biberin altına bakarak anlayabilirsiniz. Erken biberlerin alt kısmında 3 tane yumru varken dişi biberlerde 4 adet yumru vardır. Bunun yanında erkek biberlerin tohumu az ve kabuğu kalındır. Dişi biberlerde ise durum tam tersidir. Erkek biberlerde çok az da olsa acılık bulunur. En lezzetli dolma biber yemeği yapmak için dişi biberleri seçmeniz gerekir. Pazar ya da marketten yapacağınız dolmalık biber alışverişinde bu hususu göz önünde bulundurmanız menfaatinize olacaktır. Dişi biberler aynı zamanda biberin pişme süresinin de kısa olmasını sağlayacaktır.