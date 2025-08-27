Dolmuş şoförü direksiyon başında öldürüldü

Olay, önceki gece Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Orhan Gündüz, araçta yolcu bulunmadığı sırada seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan ve vücuduna 6 kurşun isabet eden Gündüz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet masası ekipleri Orhan Gündüz'ün neden cinayete kurban gittiğini araştırırken, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.