Dolu ve fırtına hayatı felç etti: Evler kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa genelinde dün etkisini artıran sağanak yağış, dolu ve fırtına, kırsal mahallelerde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Özellikle Eyyübiye ilçesine bağlı Yolbaşı Yıldız Mahallesi'nde evlerin duvar ve çatıları çöktü, mahallede elektrikler kesildi.

FIRTINA VE DOLU KÖYÜ VURDU

Dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu, kısa sürede etkisini artırarak Eyyübiy edilesine bağlı kırsal Yolbaşı Yıldız Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. Kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan fırtına, birçok evin duvarlarının yıkılmasına neden oldu. Bazı yapılarda çatılar zarar gördü.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Dün akşam etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle mahallede elektrik kesintileri yaşandı. Uzun süre karanlıkta kalan mahalle sakinleri, hem iletişim hem de günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı. Elektrik hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yaşanan olumsuz hava koşulları sadece kırsal mahalleleri değil, il genelinde yaşamı etkiledi. Şanlıurfa genelinde bazı ilçelerde tedbir amaçlı eğitime ara verildiği bildirildi.