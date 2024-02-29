Domates Alerji Yapar Mı? Pişmiş Domates Alerji ve Kaşıntı Yapar Mı?

Domates, sofralarımızda sıklıkla bulunan sebzelerden biridir. Bazı sebze ve meyveler hassas bünyelerde alerjik reaksiyon oluşmasına neden olabilirler, bu sebzeler arasında domates de var mı tüketiciler bilmek istemekte domates alerji yapar mı sorusuna yanıt aramaktadır. Peki, pişmiş domates alerji ve kaşıntı yapar mı?

Domates Alerji Yapar Mı?

Hassas bağışıklık sistemleri bazı gıdalara karşı reaksiyon gösterebilir, bu duruma gıda alerjisi denmektedir. Gıda alerjisine neden olan yiyecekler arasında sebze, meyve ve hayvansal gıdaların pek çoğu bulunmaktadır. Domates de alerji yapabilme özelliğine sahip bir sebzedir. Özellikle domatesin asidik yapısı alerjiye yol açmaktadır.

Ancak bu demek değildir ki domates herkeste alerji yapar, bünyesi hassas alerjiye yatkın bazı kişilerde domates tüketildiği zaman alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar genellikle döküntü, kurdeşen, kaşıntı, kızarıklık şeklinde olmaktadır ancak bazı durumlarda boğaz ve dil şişmesi gibi ciddi tepkimeler de görülebilir. Bu nedenle domates alerjisi bulunan bireyler tükettikleri yiyeceklerin içinde domates olmadığına dikkat etmelidirler.

Pişmiş Domates Alerji Ve Kaşıntı Yapar Mı?

Gıda alerjisi pek çok meyve, sebze ve diğer gıdalardan kaynaklanabileceği gibi çiğ yahut pişmiş sebzelerden de kaynaklanabilir. Çiğ domatese alerjik reaksiyon veren kişiler pişmiş domates tükettiği zaman genellikle alerji oluşmaz, pişmiş domates alerji ve kaşıntıya çok nadir sebep olmaktadır.