Bahçe ile ilgilenen çoğu kişinin en son görmek isteyeceği şey şüphesiz ki sararmış yapraklar ve çiçeği dökülen bitkilerdir. Özellikle yaz aylarına hazırlık olarak ekilen ve sofralarda sıklıkla tüketilen domatesin kuruması da önüne geçilmek istenen bir sorundur. Domates çiçeği neden kurur bahçedeki domates yaprakları neden kurur ve sararır sorularının yanıtı da önlem almak amacıyla yanıtlanması gereken sorulardır.

Domates Çiçeği Neden Kurur?

Domates mevsim şartlarından ve çevre koşullarından kolaylıkla etkilenen hassas bir bitkidir. Normal şartlar altında bir domates salkımında yaklaşık 4-8 arası çiçek bulunmaktadır. Çiçeklerin gelişebilmesi ve sebze oluşumunun sağlanabilmesi için de optimum şartların sağlanması gerekmektedir.

Bitkinin maruz kaldığı mevsim normallerinin dışında seyreden sıcaklıklar, aşırı nem oranı, bilinçsiz sulama ve gübreleme bu süreci olumsuz etkileyerek, ne yazık ki domateslerin çiçek dökmesinin nedeni olabilmektedir.

Bahçedeki Domates Yaprakları Neden Kurur ve Sararır?

Domatesin çiçeklerinin sararması ve dökülmesi mevsim şartlarına bağlı olduğu gibi yaprakların kuruyup, kurumaması da mevsim şartlarına bağlıdır. Özellikle sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması ve 15 derecenin altına düşmesi domatesin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca nem oranının %70'in üzerine çıkması da domates yetiştiriciliğinde istenen bir durum değildir.

Mevsim şartlarının haricinde, bilinçsiz gübreleme ve sulama da domatesleri olumsuz etkiler. Özellikle aşırı sulama bitkinin yapraklarının dökülmesiyle birlikte çeşitli hastalıklara neden olabilmektedir.