Domino Nasıl Oynanır? Domino Taşları Nasıl Dizilir, Kaç Kişiyle Oynanır, Oyun Kuralları Neler?

Temelinde taş takip etme oyunu olarak karşımıza çıksa da çok eski bir geçmişi olan domino oyunu zeka geliştirme ve beyin jimnastiği için önerilen oyunlardandır. Domino nasıl oynanır sorusunun ise internette çok fazla kafa karıştıran ve dikkat dağıtıcı anlatımları mevcuttur. En anlaşılır ve en akılda kalıcı olarak domino kurallarını bu yazımızda detaylı olarak sizin için hazırladık. Merak edilen tüm yönleri ile domino oyunu nasıl oynanır sorusunun cevabı ve domino oyunu ile ilgili merak edilen sorular bu yazımızın devamında.

Domino Oyunu Nasıl Oynanır?

Belli bir oyuncu sayısı ile oynanan bir oyun olan domino aslında oldukça basit ve akılda kalıcı bir oyundur. Oyunun amacı yere atılan son taşta bulunan sayı ile eşleşen bir taş koymak ve elindeki taşları bitirmektir. Yani oyuncu yerdeki taşın üzerinde yazan sayıyla eşleşen bir taş koymak zorundadır. Eğer elinde yerdeki taş ile eşleşen bir taş yok ise gelene kadar yerden taş çeker. Taşlardaki tek rakamlar yani 1,3 ve 5 dikey şekilde, çift rakamlar ise 0,2,4 ve 6 yatay şekilde konur.

Domino Kuralları

Kendine ait kuralları olan oyunlardan biridir. Domino oyunu kuralları şu şekildedir;

Yere dizilecek taşların aynı sayı olması ya da birbirine uç şekilde denk gelmesi.

Her oyuncunun sıra kendine geldiğinde hamle yapması gerekmektedir.

Domino Taşları Nasıl Sıralanır?

Oyunda toplam 28 taş vardır ve oyun başlangıcında her oyuncuya 7 taş dağıtılır. Oyundaki en büyük sayı 6 en küçük sayı ise 0'dır. Oyuna başlamak için ilk olarak taş alan kişi ortaya bir taş yerleştirerek oyuna başlar. Taşın sayıları üste gelecek şekilde gelmesi gerekir. Diğer oyuncular da denk gelen sayıları o taşın yanına yerleştirerek oyuna devam ederler.

Domino Kaç Kişi ile Oynanır

En az 2 en fazla 4 kişi ile oynanan bir oyundur. Bireysel bir oyundur.