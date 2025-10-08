Haberler Yaşam Haberleri Domuz avlamak isterken babasını vurmuştu: Ev hapsi verildi
Giriş Tarihi: 8.10.2025 18:33

Domuz avlamak isterken babasını vurmuştu: Ev hapsi verildi

Antalya’nın Serik ilçesinde domuz avlamak isterken babası Ramazan Yılmaz'ı (71) av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan H.Y.'ye (42) ev hapsi verildi.

Bozdoğan Mahallesi'nde 6 Ekim akşamı evinin çevresinde domuz avlamak isteyen H.Y. av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı vurdu. Durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma tarafından gözaltına alınan H.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Y.'ye çıkarıldığı mahkemede ev hapsi kararı verildi. Baba Ramazan Yılmaz gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

