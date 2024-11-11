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Giriş Tarihi: 11.11.2024 12:30 Son Güncelleme: 11.11.2024 13:15

Domuzlar köye indi: Taziyeye gelen kadın domuz saldırısına uğradı!

Gaziantep'te aç kalan domuz sürüsü köye inerek vatandaşlara saldırdı. Gaziantep’ten köydeki akrabalarına taziyeye giden yaşlı bir kadın yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Domuzlar köye indi: Taziyeye gelen kadın domuz saldırısına uğradı!

Şehitkamil ilçesinin Aşağı Arıl mahallesinde meydana gelen olayda aç kalan yaban domuzları köye indi. Bu sırada yoldan geçerken domuzların saldırısına uğrayan bir kişi koşarak kurtulmayı başarırken, domuz sürüsü köyün taziye evinin önünde bekleyen 62 yaşındaki Selma Özgüneş'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan köylüler yardıma koştu. Yaşlı kadın güçlükle kurtarılırken, domuzlar ise bölgeden uzaklaştı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan kadının bir bir akrabasının taziyesine katılmak için köye geldiği öğrenildi.

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Domuzlar köye indi: Taziyeye gelen kadın domuz saldırısına uğradı!
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