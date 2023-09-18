Dondurmada Gluten Var Mı? Dondurmada Un Var Mı, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Dondurma, süt, krema, şeker ve yumurta gibi malzemelerden yapılan, soğuk bir tatlıdır. Dondurma, su, buz, süt yağı, süt proteini, şeker ve hava ile yapılan koloidal bir emülsiyondur. Su ve yağ ağırlıkça en yüksek oranlara sahip olup, fazı yağ globülleri olarak dağıtan bir emülsiyon oluşturur. Dondurmada gluten var mı, gluten içerir mi, hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları tüketebilir mi dediğimizde glutenin çölyak hastalığı ve gluten alerjisi olan kişiler için zararlı olabileceğini öğreniriz.

Dondurmada Gluten Var Mı?

Gluten, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Gluten, bu tahıllardan yapılan gıdaların yapısını ve dokusunu sağlayan bir bağlayıcıdır. Gluten, ekmek, makarna, kurabiye, kek ve diğer unlu mamullerin yapımında yaygın olarak kullanılır.

Genel olarak, dondurmada gluten yoktur. Dondurma, süt, krema, şeker ve yumurta gibi malzemelerden yapılır ve bu malzemeler gluten içermez. Ancak, bazı dondurmalar, mısır şurubu, nişasta veya malt gibi gluten içeren malzemeler içerebilir. Bu nedenle, glutensiz bir diyet uyguluyorsanız, satın almadan önce dondurma etiketini dikkatlice okumanız önemlidir.

Dondurmada Un Var Mı?

Dondurma, süt, krema, şeker ve yumurta gibi malzemelerden yapılır. Bu malzemelerin hiçbiri gluten içermez. Bu nedenle, dondurmada un yoktur. Glutensiz bir diyet uyguluyorsanız, dondurma satın alırken aşağıdaki ipuçlarına dikkat etmeniz önemlidir:

Dondurma etiketini dikkatlice okuyun.

"Glutensiz" veya "gluten içermez" etiketli dondurmalar satın alın.

Mısır şurubu, nişasta veya malt gibi gluten içeren malzemeler içeren dondurmalardan kaçının.

Ev yapımı dondurma yapıyorsanız, gluten içermeyen malzemeler kullanın.

Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Çölyak hastalığı hassasiyeti (NCGS), gluten içeren gıdaları tükettikten sonra semptomlar yaşayan, ancak çölyak hastalığı veya gluten alerjisi teşhisi konmayan bir durumdur. NCGS'nin kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bağışıklık sisteminin glutene karşı yanlış tepkisi olduğu düşünülmektedir.

Gluten içermeyen dondurmalar, genellikle "glutensiz" veya "gluten içermez" olarak etiketlenir. Bu etiketler, dondurmada gluten içermeyen malzemeler kullanıldığını garanti eder. Gluten, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Çölyak hastalığı veya gluten alerjisi olan kişiler, gluten içeren gıdaları tükettiklerinde mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, gaz ve şişkinlik gibi semptomlar yaşayabilirler.