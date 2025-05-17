Dondurucudan çıkan cesette flaş gelişme! 4 şüpheli serbest

Olay, Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Uzun süredir kiracısından haber alamayan ev sahibi C.Ç., çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı.

Evde yapılan aramada derin dondurucu ve buzdolabında, çöp poşetlerine sarılı halde erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ve savcı, geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan ilk tespitlerde cesedin, 2014'ten bu yana kayıp olarak aranan 2 çocuk babası Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Okumuşoğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazıyla Yahşihan Mezarlığı'na defnedildi.

Soruşturma kapsamında, evi kiralayan ve 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Meliha Veske'nin eşi S.V., kzı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.