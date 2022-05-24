Dondurulan İnstagram Hesabının Şifresini Unuttum Ne Yapmalıyım? Şifresi Unutulan İnstagram Hesabı Nasıl Açılır?

Türkiye ve dünya üzerinde 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan İnstagram, her gün bu rakamı arttırmaya devam ediyor. Hal ne kadar böyle olsa da platformda bazı kullanıcılar çeşitli sebeplerden ötürü hesabını donduruyor. Hesabını tekrar aktif hale getirmek isteyenler ancak şifresini unutanla ise dondurulan İnstagram hesabının şifresini unuttum ne yapmalıyım diyerek çare arıyor. İnstagram hesabınızım şifresini unuttuysanız ve hesabı tekrar aktif hale getiremiyorsanız doğru yerdesiniz.

Dondurulan İnstagram Hesabının Şifresini Unuttum Ne Yapabilirim?

İnstagram, her geçen gün üye sayısını arttırırken hesaplarını donduran ya da silen binlerce kişi oluyor. Hesaplarını bir daha geri dönmemek üzere silenler artık o kullanıcı adına ulaşamazken, geçici süreliğine donduranlar ise hesabını yeniden aktif hale getirerek kullanmaya devam edebiliyor. Dondurulan Instagram hesabını geri açmak için ise mutlaka kullanıcı adı, telefon numarası ve şifre gibi bilgilerinizi unutmamanız gerekiyor.

Instagram şifresini unutarak dondurulan İnstagram hesabımı nasıl açarım diye kara kara düşünenler aşağıdaki adımları izleyebilirler.

Dondurulan ve şifresi unutulan hesabı açmak için;

İnstagram hesap giriş ekranında yer alan ''şifremi unuttum'' seçeneğine tıklayınız.

Karşınıza çıkan seçeneklerden mail adresi ya da telefon numarasını seçerek bir aktivitasyon kodu gönderiniz.

Mail ya da telefon numaranıza gelen kodun üzerine tıklayınız.

Şifre yenileme penceresinden şifrenizi yenileyiniz.

Yenilediğiniz şifreniz ile tekrardan hesabınıza giriş yaparak dondurulan İnstagramınızı aktif hale getirebilirsiniz.

Instagram hesabınızı geçici olarak tekrar dondurmak isterseniz İnstagram dondurma linkine tıklayınız.

Dondurulan İnstagram Hesabından Takipçiler Silinir Mi?

İnstagram hesap dondurma ve silme işlemleri genellikle birbirleriyle karıştırılmaktadır. İnstagram hesabını donduranlar ve silenler arasında büyük bir fark bulunur. İnstagram hesabınızı sildiyseniz ve aradan 28 günlük bir süre geçtiyse bir daha hesabınıza erişemezsiniz. İnstagram hesabınızı geçici olarak dondurduysanız durum daha da farklı olur. Geçici olarak pasif hale getirdiğiniz profilinizi dilediğiniz zaman kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak aktif hale getirebilirsiniz.

İnstagram Dondurma Ekranı Uygulamada Yer Alıyor Mu?

İnstagram hesabını geçici olarak dondurmak isteyenler ilk olarak mobil uygulama üzerinden ayarlar sekmesine gitse de aradığını bulamıyor. Uygulama üzerinde bu özelliğin yer almaması nedeniyle kullanıcılar arama motorlarında hesabını dondurmak için bilgiler arıyor. Bu işlemi yapmak için sabah.com.tr'nin İnstagram dondurma sayfasını ziyaret edebilir ya da doğrudan İnstagram'ın resmi internet sitesine gidebilirsiniz.