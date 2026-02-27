Dönem ödevi kavgası kanlı bitti

İstanbul Beyoğlu'ndaki özel bir üniversitede okuyan iki öğrenci arasında dönem ödevi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, 24 Şubat Salı günü Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat D., Serhan M.'yi konuşmak bahanesiyle yangın merdivenine çağırdı ve göğsünden 3 kez bıçakladı. Saldırı sonrası Serhan M. ağır yaralanırken şüpheli üniversiteden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 1 suç kaydı olan Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.