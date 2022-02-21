Döner Kardeşler çetesi davasında karar açıklandı!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet göstererek 'Döner Kardeşler' ismiyle tanınan organize suç çetesine yönelik Türkiye genelinde 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 28 çete şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Cezaevinde bulunan Burak Döner'in verdiği talimatlar doğrultusunda birçok yağma ve haraç olayına karıştığı belirlenen çetenin, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaştığı tespit edilmişti. Hazırlanan İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında çeşitli suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyordu.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Emirhan Döner bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL"



Tutuklu sanık Emirhan Döner savunmasında "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var. Ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üyesi olmadım. Akıl sağlığım yerinde değildir. Hastaneye sevk edilmek istiyorum. Adli Tıp Kurumuna sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum" dedi.

EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Emirhan Döner'e örgüt kurma ve yönetme, tefecilik, nitelikli yaralama, tehdit, nitelikli yaralamaya azmettirme, hürriyeti tahdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 44 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

TURHAN DÖNER'E 34 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Turhan Döner ise yaralama, tehdit, yaralamaya azmettirme, hürriyeti tahdit, tefecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, örgüt yöneticiliği suçlarından toplam 34 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldı.

5 sanığa tüm suçlar yönünden beraat kararı veren mahkeme heyeti geriye kalan 21 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verdi.

Döner kardeşler çetesinden mahkemede akla ziyan savunma! Tüyler ürperten sözleri ortaya çıktı...