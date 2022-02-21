Haberler Yaşam Haberleri Döner Kardeşler çetesi davasında karar açıklandı!
Giriş Tarihi: 21.2.2022 16:55 Son Güncelleme: 21.2.2022 16:59

Döner Kardeşler çetesi davasında karar açıklandı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Döner Kardeşler çetesi davasında karar açıklandı!

Kamuoyunda "Döner kardeşler" adıyla bilinen organize suç çetesinin davasında, aralarında Emirhan Döner'in de bulunduğu 28 sanık hakkında karar açıklandı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Emirhan Döner son savunmasında "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Akıl sağlığım yerinde değil" dedi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet göstererek 'Döner Kardeşler' ismiyle tanınan organize suç çetesine yönelik Türkiye genelinde 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 28 çete şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Cezaevinde bulunan Burak Döner'in verdiği talimatlar doğrultusunda birçok yağma ve haraç olayına karıştığı belirlenen çetenin, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaştığı tespit edilmişti. Hazırlanan İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında çeşitli suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyordu.
Mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Emirhan Döner bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL"

Tutuklu sanık Emirhan Döner savunmasında "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var. Ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üyesi olmadım. Akıl sağlığım yerinde değildir. Hastaneye sevk edilmek istiyorum. Adli Tıp Kurumuna sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum" dedi.

EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Emirhan Döner'e örgüt kurma ve yönetme, tefecilik, nitelikli yaralama, tehdit, nitelikli yaralamaya azmettirme, hürriyeti tahdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 44 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

TURHAN DÖNER'E 34 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Turhan Döner ise yaralama, tehdit, yaralamaya azmettirme, hürriyeti tahdit, tefecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, örgüt yöneticiliği suçlarından toplam 34 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldı.

5 sanığa tüm suçlar yönünden beraat kararı veren mahkeme heyeti geriye kalan 21 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verdi.

Döner kardeşler çetesinden mahkemede akla ziyan savunma! Tüyler ürperten sözleri ortaya çıktı...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi - 'Cin çıkarma' bahaneli tecavüz! Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş
Afrika’nın gururuna Türk damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: Datça ve Şarköy'de art arda depremler! İstanbul'da da hissedildi
Casus oyununda ikinci perde! İranlı muhalifi kaçırma planını MİT bozdu
Son dakika: Yeliz Yeşilmen hayatının kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkekler...
SON DAKİKA HABERİ: Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Özel harekat önlem aldı!
Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş ve İmamoğlu'na adaylık resti: Görevlerine devam edecekler...
Son dakika: Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen ceza onandı
Son Dakika | Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Putin'le Biden her an bir görüşme gerçekleştirebilir...
Kapıyı feministler açtı, erkekler girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Döner Kardeşler çetesi davasında karar açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA