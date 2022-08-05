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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:27

Dönerse Senindir oyuncuları ve konusu: Dönerse Senindir filmi nerede çekildi?

Dönerse Senindir konusu ve oyuncu kadrosu ile romantik komedi filmleri arasında izleyenlerin beğenilerini topluyor. 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Erol Özlevi oturuyor. Popüler isimlerin yer aldığı yapım yayınlandığı günden bu yana sevilen yapımlar arasında. Peki, Dönerse Senindir filmi nerede çekildi? İşte, Dönerse Senindir oyuncuları

Dönerse Senindir oyuncuları ve konusu: Dönerse Senindir filmi nerede çekildi?

Dönerse Senindir oyuncuları arasında sevilen şarkıcı Murat Boz başrolde yer alıyor. Mehmet ve Selin'in yeniden birleşme planına ortak olan Defne kendini bambaşka duygular içinde bulur. Dönerse Senindir konusu ile romantik komedi filmleri arasında sevilen bir yapım olarak ön plana çıkıyor. Bugün ATV'de yayında! Peki, Dönerse Senindir filmi nerede çekildi?

DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ KONUSU

Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin'e deliler gibi aşık olan genç bir adamdır. Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran, hazırladığı demolarını yapım şirketlerine göndererek geri dönüş bekleyen genç bir kadındır. Selin'in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin'le anlaşma yapar. Ancak Selin ve Mehmet, Mehmet'in bu süreçte ona verdiği tüm desteğe rağmen ayrılırlar.

Mehmet ayrılığı kabul etmeyi reddeder ve arkadaşı Defne'nin de yardımıyla Selin'i geri kazanmaya karar verir. Selin'in yeni bir sevgilisi olması ise işleri iyice çıkmaza sürükler. Mehmet'in Selin'i geri kazanabilmek adına birbirinden komik ve zorlu yollarda yürümesi gerekecektir...

DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ OYUNCULARI

Murat Boz - Mehmet

İrem Sak – Defne

Yasemin Allen – Selin

Uraz Kaygılaroğlu

Burak Sevinç

Taha Sönmezışık

Serhat Özcan

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Dönerse Senindir oyuncuları ve konusu: Dönerse Senindir filmi nerede çekildi?
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