Dönüş yolunda son gün çilesi

9 günlük Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle birlikte ulaşımda yoğunluk yaşandı. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun araç hareketliliği, gece boyunca ana arterlerde etkisini sürdürürken sabah saatlerine kadar büyükşehir bağlantı yollarında zaman zaman kritik seviyelere ulaştı. Özellikle 18.00 sonrası İstanbul yönüne doğru hareket eden araçların artmasıyla Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu–Düzce hattında yoğunluk belirgin şekilde yükseldi. Bolu Dağı geçişinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu Rampaları mevkilerinde trafik yer yer durma noktasına gelirken araçlar uzun süre düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

KİLİT KAVŞAK'TA YOĞUNLUK

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Batı bölgesindeki illere gitmek isteyen vatandaşların kullandığı, 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç yoğunluğu yaşandı.

TATİL BELDELERİNDE ÖNLEM ALINDI

Sabah saatlerine doğru Ege ve Akdeniz çıkışlı güzergâhlarda da İstanbul ve iç bölgelere dönüş akışı devam etti. İzmir–Aydın Otoyolu, Manisa kavşağı ile Antalya–Burdur hattında araç yoğunluğu sabaha kadar etkisini sürdürdü. Bayram tatili için Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerini tercih edenler trafikte yoğunluk yaşadı. Bodrum'da son 36 saatte 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi. Ölüdeniz- Fethiye kara yolunda, Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluğa neden oldu. Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.