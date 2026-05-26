Dönüşüm hayali kabus oldu! Mahkeme kararına rağmen tapusu elinden gitti

ATV Haber'in yaptığı habere göre, İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen olayda Tabak ailesi kentsel dönüşüm için anlaştıkları müteahhitten vadedilen miktarı alamadıklarını iddia etti. İddiaya göre ailenin hisselerinin değeri 24 milyon TL iken, aileye 1 milyon 360 bin lira ödendi.
MALİKLERE HAKLARININ YARISINI TEKLİF ETTİ
Binanın kentsel dönüşüm için dönemin gerekli olan 3'te 2'si sağlandı. Tabak ailesi farklı bir firmayla anlaşmak isterken müteahhit kendileriyle anlaşmaya varmayan maliklere aynı hisseye sahip diğer maliklerin verdikleri hakkın yarısını teklif etti. Ancak inşaat tamamlandığında vadedilen bu miktar da verilmedi.
"TEKLİF EDİLEN MİKTARI ALIN"
Fatih Tabak hakları için belediyeye başvurdu. Ancak iddiaya göre belediyeden aldığı cevapla bir şok daha yaşadı. Fatih Tabak, ilgili müdürün kendisine söz konusu müteahhiti çok iyi tanıdığını ve teklif edilen tutarı almaları gerektiğini söylediğini aktardı. Mağdur Tabak yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
"4 KEZ YÜRÜTME DURDURMA KARARI ALDILAR"
Fazla hak talep eden komşularımız başka müteahhite giderek fazla hak alarak işi yokuşa sürdüler. Bizim burada hakkımız 2 buçuk daire ve bu konumdaki daireler 10-15 milyon civarında. Bizim hesabımıza ise 1 milyon 360 bin TL civarında bir bedel geçti. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'ne kararla gitmemize rağmen müteahhite tapumuzun geçmesini sağlıyor.
"50 SENE ÇALIŞTIM, BORÇLA ALDIM"
Mağdur İlyas Tabak ise, "50 sene çalıştım borçla burayı aldım ama mağdur oldum." İfadelerine yer verdi.
"BELEDİYE BUNLARA DİKKAT ETMEK ZORUNDA"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, "Belediye bunlara dikkat etmek zorunda. Mağduriyet giderecek gerekli ikazları ve tebliğleri yapmak durumunda.