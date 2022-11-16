Donut Tarifi: MasterChef Donut tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesinde donut yapıldı. Ekranlarda yapılışını izleyenler ise kendileri de hazırlamak isteyerek “Donut tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Donut tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
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Donut tarifi, MasterChef yarışmasında gündeme gelince izleyiciler yapılışını ve malzemelerini merak ederek "Donut tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
DONUT TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
Donut Tarifi ve malzemeleri şöyle;
DONUT MALZEMELER
10 gram yaş maya
1.5 çay bardağı süt
1 adet yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı tereyağı
3 su bardağı un
KIZARTMAK İÇİN
Ayçiçeği yağı
KREMA İÇİN
2.5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı toz şeker
1 paket toz krem şanti
SÜSLEMEK İÇİN
Çikolata
Renkli şekerlemeler
DONUT NASIL YAPILIR?
Mayayı ılık sütün içinde eritin. Yumurta, şeker ve oda ısısındaki tereyağını mikser yardımıyla bir kabın içinde iyice çırpın.
Karışıma un ve mayalı sütü ekleyip yoğurun. Üzerini örterek 45 dakika mayalandırın.
Mayalanan hamuru, merdane yardımıyla açın ve yarım santim kalınlığında yuvarlaklar kesin.
Ortalarını da daha küçük yuvarlak olacak şekilde kalıpla kesin.
Pişirme kağıdını kareler olacak şekilde kesin. Her bir pişirme kâğıdının üzerine donut yerleştirin.
Daha sonra ince bir bezle örtün ve 30 dakika dinlendirin. Yağı tavaya alıp kısık ateşte ısıtın.
Hamurları pişirme kağıdı ile tavaya atın. Pişirme kağıtları yağı görünce tavanın üzerine çıkacak.
Onları alıp atın. Hamurları önlü arkalı kızartıp bir telin üzerine soğuması için çıkarın.
Krema için süt, un ve şekeri tencereye alın.
Yoğun bir kıvam alana kadar karıştırın. Kıvam alan muhallebiyi, ocaktan indirin.
Krem şanti ilave ederek çırpın ve soğuması için bekletin.
Kızarmış ve oda ısısına gelmiş donut'ları kremayla doldurup soğuması için buzdolabında bekletin.
Soğuyan donut'ları önce benmari usulü eritilen çikolataya sonra renkli şekerlemelere bulayarak süsleyin ve servis yapın.
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Donut Tarifi: MasterChef Donut tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?