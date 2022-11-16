Donut Tarifi: MasterChef Donut tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Donut tarifi, MasterChef yarışmasında gündeme gelince izleyiciler yapılışını ve malzemelerini merak ederek "Donut tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

DONUT TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Donut Tarifi ve malzemeleri şöyle;