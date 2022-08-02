Haberler Yaşam Haberleri Dora İsminin Anlamı Nedir? Dora Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
Giriş Tarihi: 2.8.2022 15:30 Son Güncelleme: 2.8.2022 15:30

Dora İsminin Anlamı Nedir? Dora Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Yıllardan beri eskimeyen isimlerden olan ‘Dora’ ismi geçmişten günümüze kullanılmaya devam ediyor. Özellikle bebek heyecanı yaşayan çiftler, çocuklarına koyacakları isimlerin özgün ve güzel olmasına çokça dikkat ediyor. Bu noktada anlamda güzelliği kadar önem taşıyor. Bu noktada, Dora isminin anlamı nedir sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Haberimizin içerisinden ‘Dora ne demek, isminin anlamı ve analizi’ gibi merak edilenleri bulabilirsiniz…

Dora İsminin Anlamı Nedir? Dora Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Yeni anne ve baba olma heyecanı yaşayan çiftler, yeni doğacak bebeklerine koyacakları isimleri araştırıyor. Bu noktada erkek bebek sahibi olacak çiftlerin bazıları, 'Dora' isminin üzerinde duruyor. Bilindiği üzere çocuklara konulacak isimlerde popülerliği, anlamı ve Kur'an'ı Kerim'de geçip geçmediği önem taşıyor. Peki, Dora isminin anlamı ne? Dora ne demek, isminin anlamı ve analizi…

DORA İSMİNİN ANLAMI

Geçmişten günümüze her dönem konulan isimlerden olan 'Dora' unisex (hem erkek hem kız çocuklarına konulan) bir isimdir. İsmin nadir kullanılması ise, aileler tarafından dikkat çekmektedir. Öte yandan, Dora ismi caiz olmayan isimler listesinde değildir. Bu sebepten dolayı gönül rahatlığıyla bu isim bebeklere verilebilir.

DORA ADININ KÖKENİ NEDİR?

Dora isminin kökeni Türkçe'dir.

DORA NE DEMEK? ANLAMI NE?

Dora isminin sözlük anlamı, tepe-uç-yüksek yerdir. Dilimizdeki anlamı da yine en yüksek yer, uç, herhangi bir şeyin üst tarafıdır.

DORA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Dora ismi, Kur'an'ı Kerim'de geçmemektedir. Türkçe kökenli bir isim olan Dora'nın Arapça ile bir kökeni bulunmamaktadır.

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Dora İsminin Anlamı Nedir? Dora Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
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