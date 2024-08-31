Dört ayrı kazada 11 kişi öldü

Konya, Çorum, Mersin ve Malatya'da meydana gelen 4 ayrı kazada 11 kişi hayatını kaybetti.Kadınhanı ilçesine bağlı Alabağ Mahallesi'nde yaşanan kazada, Rüstem Selman Baş (40) idaresindeki otomobil, iddiaya göre kavşaktan dönüş yapan Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu otomobil sürücüsü Rüstem Selman Baş ile araçta bulunan Ali Şentürk (48) ile Yasin Baş (9) ve Melek Şentürk (43) hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Ercan Yıldız yönetimindeki mobilya yüklü kamyonet, Çorum Şeker Fabrikası önündeki cepte park halinde duran TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada sürücü Ercan Yıldız ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya taşıdığı öğrenildi.Mersin'in Tarsus ilçesinde gişeler yakınında çarpışan TIR'lar alev aldı. Sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğer ise yaralandı.Battalgazi ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen çapa motoruna yük treni çarptı. Kazada çapa motorundaki anne ve iki çocuğu hayatını kaybederken baba ağır yaralandı.