Dört bir yanı bayram huzuru sardı

Kurban Bayramı'nın ilk gününü tüm yurtta huzur ve neşeyle karşılandı. Bayram namazında, yurdun dört bir yanındaki tarihi camiler 7'den 70'e vatandaşlarla dolup taştı. Bayram namazı hutbesinde İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze için de dualar edildi. Üniversite eğitimi için çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen Müslüman öğrencilerin bayram namazına yöresel kıyafetleriyle katılması renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar bayram namazının ardından birbirleriyle ve aileleriyle bayramlaştı. Birçok vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesim yerlerine giderek kurban ibadetini yerine getirdi.

YÖRESEL KIYAFETLE GELDİLER

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii dolup taştı. Camilerde içeride yer bulamayan vatandaşlar, seccadelerini cami avlularına, bahçelerine sererek namaz kıldı. ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada sakinlik yaşanırken öğleden sonra yoğunluk yüzde 40'larda seyretti.

Edirne'de Selimiye Camii başta olmak üzere tüm camiler doldu. Üniversite eğitimi için dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler de yöresel kıyafetleriyle Selimiye Camii'nde saf tuttu. Endonezyalı Diana Puspa Wulandari, "Çok mutluyum. Kendimizi ailemizle birlikteymiş gibi hissediyoruz" derken, Gine Cumhuriyeti'nden Adjibo Djamanca ise Edirne'de gördükleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Sivas'ta da yabancı uyruklu öğrenciler, 4 asırlık tarihi Kale Camii'nde yöresel kıyafetleriyle saf tuttu. Sudan'dan gelen Mohamed Elsıddıg, "Bu ortamda huzur buluyor, kendimizi gurbette de mutlu hissediyoruz" derken, Endonezya'dan gelen Rafli Muhammed "Çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.

Diyarbakır'da İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami, Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Platosu içerisindeki tarihi Dergah Camisi, Bursa'da tarihi Ulu Cami bayram namazında vatandaşların akınına uğradı.

GELENEKLER YAŞATILDI

Kocaeli'nde ise fethin sembolü olarak inşa edilen 694 yıllık Orhan Camisi'ndeki namazda, "kılıçla hutbe okuma" geleneği sürdü. Caminin imamı Kenan Yılmaz, minbere 100 yıllık Osmanlı tören kılıcıyla çıktı. Caminin tarihini, geçirdiği restorasyon süreçlerini ve yüzyıllardır süregelen geleneği anlatan Yılmaz, "Kılıç, İslam'ın fetihlerini temsil eder. Fetihler bir yeri ele geçirmek, işgal etmek için değil; İslam'ı oralara da götürmek, zulüm düzenini adalet düzenine çevirmek içindir. Kılıcımız bunu da temsil eder" dedi.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Konaktepe Mahallesi sakinleri, bayram namazının ardından evleri tek tek ziyaret ederek bayramlaştı. Yaklaşık 70 hanenin katıldığı gelenekte hazırlanan ikramlar misafirlere sunulurken, evlerin kapılarında bayramın simgesi haline gelen haşlanmış yumurtalar da yer aldı.

HUZUREVİNDE BAYRAMLAŞMA

Ankara'daki Demetevler Fatma Üçer Huzurevi'nde kalan yaşlılar, bayram sevincini birbirleriyle ve ziyarete gelen yakınlarıyla paylaştı. Huzurevi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında huzurevi sakinleri ziyarete gelen yakınları ve misafirleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ilk günü Darülaceze sakinleriyle kahvaltıda buluştu. Vali Gül'e, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de eşlik etti.

1 KİLOMETRELİK BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU

Bursa'da 13 bin kişilik Cerrah Mahallesi sakinleri 60 yıldır devam eden bayramlaşma geleneğini bu bayramda da sürdürdü. Sabah erken saatlerde başlayan ve 1 kilometreyi bulan bayramlaşma kuyruğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ŞEHİTLİKLERDE HÜZÜNLÜ BAYRAM

Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehit aileleriyle dolan şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Aileler yanlarında getirdikleri şekerlemeleri ikram etti.

