Dörtyol Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Dörtyol Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Uzun bir sahil şeridi ve tarihi güzelliklere sahip olan Dörtyol ziyaretçilerine ulaşım konusunda pek çok kolaylık sunar. Hava yolu ve karayolu ilçeye ulaşmanın yolları arasındadır. Karayolunu tercih eden ziyaretçiler için şehirler arası otobüs seçeneği dahil olmak üzere farklı alternatifler mevcuttur. İlçeyi gezmek isteyenler için Dörtyol otogar nerede ve yol tarifi ile Dörtyol otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı soruları sıkça aranan sorular arasındadır.

Dörtyol Otogar Nerede?

Gerek özel araç ile yapılan seyahatlerde gerekse de otobüslerle yapılan seyahatlerde otogarlar önemli konumlar arasındadır. Dörtyol'a gerçekleştirdiğiniz gezilerde de otogara gelen yolcuların şehir merkezine ulaşımları için otogar lokasyonları oldukça önemlidir. Dörtyol otogarı da ilçe merkezinin yaklaşık olarak 4 km uzağındadır. Otogar Numune Evler Mahallesi, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı, No: 101. 31600 Dörtyol/ Hatay adresindedir.

Yol Tarifi ile Dörtyol Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Dörtyol, Hatay il merkezine yaklaşık olarak 100 km mesafededir. Otogara ulaşım ise özel araç, taksi ve şehir içi ulaşım araçları 2 saatlik bir sürede sağlanabilir.