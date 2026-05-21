Dorukhan Büyükışık cinayetinde 21 şüpheli gözaltına alındı

YARGITAY 1. DAİRESİ KANUN YARARINA BOZDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Muzaffer Sokak üzerinde bulunan Tanyer Yapı Anonim Şirketine ait Bulut Orman evleri isimli inşaat şantiye alanında 7 katlı apartman blok önünde maktul Dorukhan Büyükışık'ın sırt üstü yatar vaziyette, dik olarak ve kafa kısmı dışa, ayak kısmı inşaata bakacak vaziyette, kafası istinat duvarı üzerine gelecek ve kafa bölgesinin üzerinden paralel olarak geçen inşaat demirinin altına girmiş şekilde ölü olarak bulunması üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Yürütülen soruşturma işlemleri sonucunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk olarak şüpheliler hakkında 20 Temmuz 2023 tarihinde 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bu karara maktulün babası olan müşteki Ethem Büyükışık vekili tarafından yapılan itirazın ise reddedildi. Bunun üzerine bu karara karşı kanun yararına bozma yasa yoluna başvurulması üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesince kanun yararına bozma kararı ile kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verildi.