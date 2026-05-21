Dorukhan Büyükışık cinayetinde 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dorukhan Büyükışık cinayetine ilişkin elde edilen deliller doğrultusunda İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak 26 şüpheliye yönelik bu sabah saat 06.00 itibariyle arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulanmak üzere operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan ev aramalarında şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. 3 şüpheli yurtdışında olduğundan haklarında yakalama kararı çıkarıldı ve 2 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.
YARGITAY 1. DAİRESİ KANUN YARARINA BOZDU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Muzaffer Sokak üzerinde bulunan Tanyer Yapı Anonim Şirketine ait Bulut Orman evleri isimli inşaat şantiye alanında 7 katlı apartman blok önünde maktul Dorukhan Büyükışık'ın sırt üstü yatar vaziyette, dik olarak ve kafa kısmı dışa, ayak kısmı inşaata bakacak vaziyette, kafası istinat duvarı üzerine gelecek ve kafa bölgesinin üzerinden paralel olarak geçen inşaat demirinin altına girmiş şekilde ölü olarak bulunması üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Yürütülen soruşturma işlemleri sonucunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk olarak şüpheliler hakkında 20 Temmuz 2023 tarihinde 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bu karara maktulün babası olan müşteki Ethem Büyükışık vekili tarafından yapılan itirazın ise reddedildi. Bunun üzerine bu karara karşı kanun yararına bozma yasa yoluna başvurulması üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesince kanun yararına bozma kararı ile kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verildi.
İTİRAZ KABUL EDİLDİ GİZLİ SORUŞTURMA BAŞLADI
Başlatılan yeni soruşturmada 26 Kasım 2024 tarihinde 23 kolluk görevlisi şüpheli hakkında tekrar ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi ve kolluk görevlisi 8 şüpheli hakkında ise görevi kötüye kullanma suçundan dava açıldı. Birleştirilen dosyalar kapsamında 09 Mayıs 2025 tarihinde olay mahalli olan inşaat şantiye alanında bekçi/işçi olarak çalışan 5 şüpheli hakkında da 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenledi. Yargılama devam ederken geri kalan şüpheliler yönünden ise 22 Nisan 2025 tarihinde 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Dorukhan Büyükışık'ın babası Ethem Büyükışık bu karara da itiraz etti. İtirazın kabulü üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden gizli bir soruşturma başlattı ve soruşturmayı genişleterek delilleri yeniden ele aldı.
KRİTİK SES KAYDININ OLDUĞU CD KAYBEDİLDİ
İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin otopsi raporuna göre Dorukhan Büyükışık'ın ölümünün 'genel beden travmasına bağlı çok sayıda kosta kırıkları ile birlikte iç organ yaralanmalarına bağlı iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu bildirildi ancak devamında istenen raporlarda soruşturma dosyasında yer alan adli tahkikata ilişkin delillerle çelişecek şekilde ve fizik yasalarına aykırı olarak, kişinin ölümünün genel beden travmasına bağlı çok sayıda kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtilmesine karşın kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimin tamamının ve kot kırıklarının olay yeri inceleme raporunda özellikleri belirtilen binanın çatı katından düşme ile meydana gelmesinin mümkün olduğu bildirildiği, olay yerinde ölü muayene işlemini gerçekleştiren adli tıp uzmanı doktorun olayın yüksekten düşme olamayacağını sözlü olarak ifade ettiği ve bu sesin olay yeri inceleme ekiplerince alınan kamera kayıtlarına arka ses olarak yansıdığı, olay yerinde ölü muayene sırasında adliye görevlisi tarafından yapılan çekimlere ilişkin görüntü kayıtlarını içerir CD'nin kayıp edildiği tespit edildi.
YAPILAN TÜM USULSÜZLÜKLER TEK TEK ORTAYA ÇIKARILDI
Emniyet görevlilerince maktulün eşyaları, aracı ve olay yerindeki diğer bulgular üzerinde gerekli parmak izi, parmak izi çalışmasına esas yakın görüntü ve biyolojik inceleme çalışmalarının eksiksiz veya süresinde yapılmadığı, zamana duyarlı biyolojik numuneler incelenmek üzere 13 ay sonra Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildiğinde ise söz konusu biyolojik numuneler bozulmuş olduğundan Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporu'nda belirtildiği üzere hiçbir genetik incelemeye cevap vermediği tespit edildi. Soruşturma kapsamında gerçeğe aykırı olay yeri inceleme raporu tanzim edildiği ve Dorukhan Büyükışık'a ait cep telefonundaki izlerin silindiği, inşaat alanındaki 20'ye yakın güvenlik kameraları ve mobese cihazlarının adli imajlarının alınmadığı belirlendi. Olaydan 13 gün sonra 8.54 dakikalık üzerinde oynanan, kaynak bilgileri silinen görüntü kaydının soruşturma dosyasındaki bir şüpheli tarafından ilgili emniyet amirliğine sokulduğu da ortaya çıktı. Büyükışık'a ait cep telefonu ve araç anahtar kontağında ki izlerin silindiği ve bu eşyaların yerlerinin değiştirildiği, maktule ait cesedin yerinin birden fazla kez değiştirildiği dolayısıyla olay yerindeki tüm kamera kayıtları ve bu kayıtları yapan cihazlar ile bulundukları yerlerin, tüm biometrik ve biyolojik izlerin, delillerin yok edildiği saptandı. Şüpheli ve tanıkların teşhis işlemi yaptırılmadığı ve ifadeleri eksiksiz olarak aldırılmadığı, şüphelilere ait dijital materyallere el konulmadığı, demir çubuk olduğu değerlendirilen suç aletinin araştırılmasının yapılmadığı tek tek ortaya çıktı.
OPERASYON YAPILDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahıslar tarafından emniyet birimlerine sunulan gerçeği aykırı bilgi ve belgelerin gerçeklikleri teyit edilmeksizin dosyaya delil olarak alındığı, emniyet görevlilerince olay yeri inceleme fotoğraf ve videolarının yaklaşık 2 yıl boyunca soruşturma dosyasına gönderilmediği belirlendi. Bu hususların tümü ölümün yüksekten düşme ile gerçekleşmediğine dair şüpheleri
güçlendirdi. Ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir demir çubuk ile vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair somut bulguları taşıdığı anlaşıldı. Tüm tespitlerin ardından bu sabah saatlerinde 9 ilde 26 şüpheliye yönelik 'kasten öldürme', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'yalan tanıklık' suçları kapsamında operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan ev aramalarında şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. 3 şüpheli yurtdışında olduğundan haklarında yakalama kararı çıkarıldı ve 2 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.