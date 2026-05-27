Dorukhan Büyükışık dosyasında sır perdesi aralanıyor! İfadelerde büyük çelişki

"FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPTIK, TOPLANTI YAPMADIK"

Dikkat çeken bir diğer ifade ise Şirket sahibinin oğlu Mehmet Taylan Tanyer'in vermiş olduğu ifadeler oldu. Tanyer, çevrede telefon olduğu bilgisinin kalabalıktaki bir kişi tarafından dile getirildiğini belirtirken, maktulün yanında anahtar, sigara paketi ya da benzeri bir obje görmediğini ifade etti. Tanyer ayrıca, olay yerinde toplantı yapıldığı iddiasını reddederek; İsmail Yalçın, babası Mehmet Münir Tanyer ve avukatlarla birlikte savcı olay yerine geldiğinde olayın nasıl gerçekleştiğine dair "fikir alışverişinde bulunup sohbet ettiklerini", ancak bunun bir toplantı olmadığını söyledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: "CEP TELEFONU ÇATI KATINDA BULUNDU"

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ise ifadesinde, polis memurlarından birinin binanın çatı katındaki yan duvar üzerinde bir cep telefonu bulunduğunu söylediğini anlattı. Bunun üzerine personelle birlikte çatı katına çıktığını belirten Yalçın, telefonun maktulün bulunduğu hizaya yakın bir noktada olduğunu gördüğünü ifade etti. Yalçın ayrıca, kimsenin telefona dokunmaması talimatını verdiğini ve bir personeli telefonun başında beklemesi için görevlendirdiğini söyledi.

GRUP AMİRİ İFADESİNİ DÜZELTTİ

Grup amiri Hüseyin Vurucu ise daha önce verdiği ifadede olay yerine gittiğini söylediğini ancak bunu yanlış hatırlamış olabileceğini belirtti. İlk ifadesinin olaydan yaklaşık 3-4 yıl sonra alındığını ifade eden Vurucu, yoğunluk nedeniyle karışıklık yaşamış olabileceğini söyledi. Vurucu ayrıca, ifade verdiği dönemde artık polis olmadığını, 2019 yılında meslekten ayrıldığını anlattı.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin dosyada yer alan diğer ifadelerde, olayın oluş şekli, delillerin toplanması ve kamera kayıtlarına dair ciddi çelişkiler dikkat çekti. Bazı tanık ve polisler maktulün sırtüstü bulunduğunu belirtirken, bazı beyanlarda tam tersi tarifler yer aldı. Şirket yetkilileri ile çalışanlar arasında yoğun telefon trafiği olduğu ortaya konulurken, görüşmelerin içeriği net şekilde açıklanamadı. Olay yerindeki kamera sistemlerinin bir kısmının arızalı olduğu iddia edilirken, kayıtların akıbetine ilişkin belirsizlikler dosyada öne çıktı. Genel olarak ifade ve teknik inceleme bulguları arasında uyumsuzluklar bulunduğu görüldü.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör