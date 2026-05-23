Dorukhan Büyükışık ölü bulunmuştu! Soruşturmada flaş gelişme: 5 şüpheliye tutukluluk kararı!

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçiler H.K (69)., H.A. (77), T.Ç. (41). ile işçi B.Ç. (47) ve yakın bir bölgede bekçi A.G. (77) hakkında 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. İddianamede; ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulguları taşıdığı yer aldı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken dosyalar birleştirildi. 13 tutuksuz sanığın İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları sürüyor.