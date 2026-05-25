Dorukhan cinayetinde firari inşaat sorumlusu da yakalandı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki 7 katlı bir inşaatın önünde ölü bulundu. Olay önce kayıtlara "intihar" olarak geçti. Emekli Tümgeneral Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Savcılık 3 yıl önce 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Ethem Büyükışık'ın bu karara itirazı üzerine yeniden gizli bir soruşturma başlattı. Dorukhan Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurulması sonucu öldüğünü ortaya çıkardı. 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen TANYER İnşaat şirket ortakları M.M.T. ve güvenlik amiri C.A., şantiye şefi İ.G.E., işçi G.A., depocu H.A., usta A.K., proje müdürü O.A.S., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. (52), TIR sürücüsü V.Ş., Komiser D.A., Polis D.Ö.Ö., polisler F.S. ve H.A., Komiser H.V., Narlıdere Karakol Amiri İ.K., emekli OYİ büro personeli polis M.E., operatör B.Ç. ile gece bekçileri T.Ç., H.K., H.A. ve A.G. olmak üzere toplam 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ İNŞAAT SORUMLUSU YAKALANDI

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firar durumda olduğu değerlendirilen saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit A., bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığı süreçte tespit edilerek yakalandığı öğrenildi. Diğer 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

