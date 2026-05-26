Dorukhan cinayetinde firari zanlı yakalandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunması ile ilgili olürük firari inşaat sorumlusu Yiğit A. (34) yakalanarak gözaltına alındı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki 7 katlı bir inşaatın önünde ölü bulundu. Olay önce kayıtlara "intihar" olarak geçti. Baba Büyükışık'ın itirazı üzerine yeniden gizli bir soruşturma başlatıldı. Dorukhan Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurulması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ FİRARİ ARANIYOR

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firar durumda olduğu değerlendirilen saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit A., dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.23 şüpheli tutuklanmıştı.