DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

Tekstil ve otomotiv sanayi başta olmak üzere 436 işletmenin bulunduğu DOSAB'ın Türkiye'nin en kurumsal sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, DOSAB'ın hemen yanı başında 6 mahalleden oluşan ve yaklaşık 100 bin nüfusa hitap eden eski Demirtaş beldesinin bulunduğunu bu nedenle de trafikle alakalı bölgede ciddi sorunlar yaşandığını hatırlattı. Trafik sorununa çözüm olarak düşünülen otoyol bağlantısının 8-10 yıldır konuşulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Karayolları işbirliği ve sanayicilerimizin de destekleriyle hayal ettiğimiz bu projenin startını verdik. Çalışmalara yaklaşık 1 ay önce başladık ve nasip olursa 1,5 - 2 ay gibi bir zaman içerisinde toparlamayı hedefliyoruz.